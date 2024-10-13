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Никита Курбанов стал рекордсменом Единой лиги

Никита Курбанов стал рекордсменом Единой лиги
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38-летний лёгкий форвард московского ЦСКА Никита Курбанов стал рекордсменом Единой лиги ВТБ по количеству проведённых матчей. Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги в телеграм-канале.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
83 : 77
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 17, Аврамович - 16, Джекири - 14, Уэйр - 9, Жан-Шарль - 9, М'Бай - 8, Антонов - 5, Ухов - 3, Курбанов - 2, Ганькевич, Астапкович, Карпенко
Зенит: Бэйкон - 19, Мун - 13, Пойтресс - 13, Спеллмен - 9, Хантер - 9, Фрейзер - 6, Жбанов - 6, Воронцевич - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Вольхин

Сегодняшняя игра ЦСКА с санкт-петербургским «Зенитом» стала для него 400-м официальным матчем. Встреча закончилась со счётом 83:77 (22:14, 24:27, 21:19, 16:17) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Мело Тримбл. На его счету 17 очков, а также пять подборов и две передачи. В составе «Зенита» самым результативным игроком стал форвард Дуэйн Бэйкон. Он набрал 19 очков, сделал пять подборов и пять передач.

В следующем туре ЦСКА встретится на выезде в Перми с местной «Пармой», матч запланирован на 20 октября.

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