38-летний лёгкий форвард московского ЦСКА Никита Курбанов стал рекордсменом Единой лиги ВТБ по количеству проведённых матчей. Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги в телеграм-канале.

Сегодняшняя игра ЦСКА с санкт-петербургским «Зенитом» стала для него 400-м официальным матчем. Встреча закончилась со счётом 83:77 (22:14, 24:27, 21:19, 16:17) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Мело Тримбл. На его счету 17 очков, а также пять подборов и две передачи. В составе «Зенита» самым результативным игроком стал форвард Дуэйн Бэйкон. Он набрал 19 очков, сделал пять подборов и пять передач.

В следующем туре ЦСКА встретится на выезде в Перми с местной «Пармой», матч запланирован на 20 октября.