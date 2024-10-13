Никита Курбанов стал рекордсменом Единой лиги
Поделиться
38-летний лёгкий форвард московского ЦСКА Никита Курбанов стал рекордсменом Единой лиги ВТБ по количеству проведённых матчей. Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги в телеграм-канале.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
83 : 77
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 17, Аврамович - 16, Джекири - 14, Уэйр - 9, Жан-Шарль - 9, М'Бай - 8, Антонов - 5, Ухов - 3, Курбанов - 2, Ганькевич, Астапкович, Карпенко
Зенит: Бэйкон - 19, Мун - 13, Пойтресс - 13, Спеллмен - 9, Хантер - 9, Фрейзер - 6, Жбанов - 6, Воронцевич - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Вольхин
Сегодняшняя игра ЦСКА с санкт-петербургским «Зенитом» стала для него 400-м официальным матчем. Встреча закончилась со счётом 83:77 (22:14, 24:27, 21:19, 16:17) в пользу хозяев площадки.
Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Мело Тримбл. На его счету 17 очков, а также пять подборов и две передачи. В составе «Зенита» самым результативным игроком стал форвард Дуэйн Бэйкон. Он набрал 19 очков, сделал пять подборов и пять передач.
В следующем туре ЦСКА встретится на выезде в Перми с местной «Пармой», матч запланирован на 20 октября.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 октября 2024
-
20:40
-
20:07
-
19:39
-
18:50
-
18:01
-
16:58
-
16:51
-
16:41
-
16:38
-
15:49
-
15:30
-
14:57
-
14:55
-
14:30
-
14:00
-
13:51
-
13:45
-
13:38
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
11:50
-
11:48
-
11:33
-
10:33
-
10:30
-
10:30
-
09:55
-
09:35
-
09:16
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:00