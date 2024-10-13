Сергей Елевич назвал главных претендентов на чемпионство в сезоне-2024/2025 Единой лиги

Заслуженный тренер России Сергей Елевич рассказал, какие клубы, по его мнению, будут бороться за чемпионство в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Чемпионство разыграют четыре клуба: ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив‑Кубань», как было и в прошлом году. Многое будет решать то, с какими раскладами команды подойдут к старту плей‑офф. Уверен, по ходу сезона мы ещё увидим много интересных матчей. Всё-таки российский баскетбол занимает одну из лидирующих позиций во всей Европе», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, выйдут в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.