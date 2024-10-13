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Тренер ЦСКА Пистиолис: я скорее потеряю палец, чем выйду на игру без Курбанова

Тренер ЦСКА Пистиолис: я скорее потеряю палец, чем выйду на игру без Курбанова
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о важности для команды 38-летнего лёгкого форварда Никиты Курбанова, который после сегодняшнего матча с «Зенитом» стал рекордсменом Единой лиги ВТБ по количеству проведённых игр.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
83 : 77
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 17, Аврамович - 16, Джекири - 14, Уэйр - 9, Жан-Шарль - 9, М'Бай - 8, Антонов - 5, Ухов - 3, Курбанов - 2, Ганькевич, Астапкович, Карпенко
Зенит: Бэйкон - 19, Мун - 13, Пойтресс - 13, Спеллмен - 9, Хантер - 9, Фрейзер - 6, Жбанов - 6, Воронцевич - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Вольхин

«Курбанов — очень важный игрок. Огромное удовольствие для тренера — иметь такого опытного баскетболиста в ростере.

Я говорю, что скорее потеряю палец, чем выйду на игру без Курбанова. То же самое я говорил про [Семёна] Антонова, поэтому в опасном положении у меня сейчас два пальца», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

В сегодняшнем матче ЦСКА обыграл «Зенит» (Санкт-Петербург) со счётом 83:77. В следующем туре ЦСКА 20 октября встретится в Перми с «Пармой».

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