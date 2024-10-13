Тренер ЦСКА Пистиолис: я скорее потеряю палец, чем выйду на игру без Курбанова

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о важности для команды 38-летнего лёгкого форварда Никиты Курбанова, который после сегодняшнего матча с «Зенитом» стал рекордсменом Единой лиги ВТБ по количеству проведённых игр.

«Курбанов — очень важный игрок. Огромное удовольствие для тренера — иметь такого опытного баскетболиста в ростере.

Я говорю, что скорее потеряю палец, чем выйду на игру без Курбанова. То же самое я говорил про [Семёна] Антонова, поэтому в опасном положении у меня сейчас два пальца», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

В сегодняшнем матче ЦСКА обыграл «Зенит» (Санкт-Петербург) со счётом 83:77. В следующем туре ЦСКА 20 октября встретится в Перми с «Пармой».