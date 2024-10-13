Тренер «Зенита» Паскуаль прокомментировал ошибки в клатче в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» (Санкт-Петербург) Хавьер Паскуаль рассказал об ошибках, допущенных его командой в концовке матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. «Зенит» уступил в этой встрече со счётом 77:83.

«Мы не очень хорошо начали этот матч, прежде всего — в защите на первых минутах. Постепенно стали возвращаться в игру и имели шансы на победу в финальной её части, но в последние четыре минуты сделали четыре потери и промазали три броска.

В концовке, когда оставалось 11 секунд и мы отставали на четыре очка, у нас было две опции, одна из них — вывод Спеллмена на бросок. Мы проиграли не из-за того, что он промахнулся, у нас были возможности лучше выступить ещё до этого», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Зенит» 21 октября сыграет в Екатеринбурге с «Уралмашем». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).