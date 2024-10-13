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Тренер «Зенита» Паскуаль прокомментировал ошибки в клатче в матче с ЦСКА

Тренер «Зенита» Паскуаль прокомментировал ошибки в клатче в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» (Санкт-Петербург) Хавьер Паскуаль рассказал об ошибках, допущенных его командой в концовке матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. «Зенит» уступил в этой встрече со счётом 77:83.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
83 : 77
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 17, Аврамович - 16, Джекири - 14, Уэйр - 9, Жан-Шарль - 9, М'Бай - 8, Антонов - 5, Ухов - 3, Курбанов - 2, Ганькевич, Астапкович, Карпенко
Зенит: Бэйкон - 19, Мун - 13, Пойтресс - 13, Спеллмен - 9, Хантер - 9, Фрейзер - 6, Жбанов - 6, Воронцевич - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Вольхин

«Мы не очень хорошо начали этот матч, прежде всего — в защите на первых минутах. Постепенно стали возвращаться в игру и имели шансы на победу в финальной её части, но в последние четыре минуты сделали четыре потери и промазали три броска.

В концовке, когда оставалось 11 секунд и мы отставали на четыре очка, у нас было две опции, одна из них — вывод Спеллмена на бросок. Мы проиграли не из-за того, что он промахнулся, у нас были возможности лучше выступить ещё до этого», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Зенит» 21 октября сыграет в Екатеринбурге с «Уралмашем». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

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