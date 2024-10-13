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Тренер ЦСКА Пистиолис назвал ключевой фактор победы над «Зенитом»

Тренер ЦСКА Пистиолис назвал ключевой фактор победы над «Зенитом»
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис назвал ключевой фактор победы над «Зенитом» (Санкт-Петербург) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. ЦСКА выиграл со счётом 83:77.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
83 : 77
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 17, Аврамович - 16, Джекири - 14, Уэйр - 9, Жан-Шарль - 9, М'Бай - 8, Антонов - 5, Ухов - 3, Курбанов - 2, Ганькевич, Астапкович, Карпенко
Зенит: Бэйкон - 19, Мун - 13, Пойтресс - 13, Спеллмен - 9, Хантер - 9, Фрейзер - 6, Жбанов - 6, Воронцевич - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Вольхин

«Мы действительно здорово начали этот матч, но иногда неразумно действовали в течение игры, не соблюдая то, о чём договорились. Ключевым моментом стала наша защита, на своей половине мы были собранными на протяжении всего матча.

Если выделять какую-то проблему касательно сегодняшней встречи, то я бы отметил наше нападение во второй четверти. За счёт нападения, в котором мы много теряли, мы дали соперникам возможность набирать лёгкие очки и вернуться в игру», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре ЦСКА 20 октября встретится в Перми с «Пармой». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

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