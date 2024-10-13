Тренер ЦСКА Пистиолис назвал ключевой фактор победы над «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис назвал ключевой фактор победы над «Зенитом» (Санкт-Петербург) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. ЦСКА выиграл со счётом 83:77.

«Мы действительно здорово начали этот матч, но иногда неразумно действовали в течение игры, не соблюдая то, о чём договорились. Ключевым моментом стала наша защита, на своей половине мы были собранными на протяжении всего матча.

Если выделять какую-то проблему касательно сегодняшней встречи, то я бы отметил наше нападение во второй четверти. За счёт нападения, в котором мы много теряли, мы дали соперникам возможность набирать лёгкие очки и вернуться в игру», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре ЦСКА 20 октября встретится в Перми с «Пармой». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).