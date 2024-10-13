Бывший президент США Барак Обама назвал топ-5 лучших баскетболистов

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Бывший президент США Барак Обама назвал пятёрку своих любимых баскетболистов в истории лиги НБА (Национальной баскетбольной ассоциации), из которых он бы собрал идеальный игровой состав. Этот список он опубликовал в социальной сети Х (ранее Twitter).

Первым в его списке значится легендарный игрок «Чикаго Буллз» — атакующий защитник Майкл Джордан.

Вторым он назвал суперзвёздного действующего игрока «Лос-Анджелес Лейкерс», играющего на позиции лёгкого и тяжёлого форварда, Леброна Джеймса.

Следующим Обама добавил мастера трёхочковых бросков — игрока «Голден Стэйт» Стефена Карри.

А замкнули список форвард «Финикса» Кевин Дюрант и легендарный игрок «Хьюстона» Хаким Оладжьювон.

Стоит отметить, что Обама в настоящий момент является исполнительным продюсером нового сериала Netflix Starting 5.