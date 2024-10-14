«Лос-Анджелес Лейкерс» ищет игрока на позицию центрового — Шэмс Чарания

«Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривают варианты усиления глубины состава на позиции в центре. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Не уверен, когда именно это произойдёт, но они уже начали изучать рынок», — сказал Чарания в эфире NBA Today.

Инсайдер НБА также отметил, что Кристиан Вуд всё ещё восстанавливается после операции на колене, а Кристиан Колоко отстранён от игр после того, как у него обнаружили тромбы в лёгких. Таким образом, Джексон Хэйс остаётся единственным резервистом на позиции Энтони Дэвиса.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет проведено два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».