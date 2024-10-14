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ЦСКА — «Зенит»: подробный видеообзор матча в Единой лиге

ЦСКА — «Зенит»: подробный видеообзор матча в Единой лиге
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Вчера, 13 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором между собой сыграли московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Игра завершилась со счётом 83:77 в пользу домашней команды.

Отметим, что самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Мело Тримбл, набравший 17 очков и совершивший пять подборов. Предлагаем вашему вниманию подробный видеообзор матча.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Для ознакомления с протоколом встречи просто кликните левой кнопкой мыши внизу: если информация неверная, она будет обновлена позже.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
83 : 77
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 17, Аврамович - 16, Джекири - 14, Уэйр - 9, Жан-Шарль - 9, М'Бай - 8, Антонов - 5, Ухов - 3, Курбанов - 2, Ганькевич, Астапкович, Карпенко
Зенит: Бэйкон - 19, Мун - 13, Пойтресс - 13, Спеллмен - 9, Хантер - 9, Фрейзер - 6, Жбанов - 6, Воронцевич - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Вольхин
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