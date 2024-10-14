ЦСКА — «Зенит»: подробный видеообзор матча в Единой лиге

Вчера, 13 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором между собой сыграли московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Игра завершилась со счётом 83:77 в пользу домашней команды.
Отметим, что самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Мело Тримбл, набравший 17 очков и совершивший пять подборов. Предлагаем вашему вниманию подробный видеообзор матча.
Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).
Для ознакомления с протоколом встречи просто кликните левой кнопкой мыши внизу: если информация неверная, она будет обновлена позже.
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