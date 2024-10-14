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УНИКС — Астана: во сколько начало матча Единой лиги ВТБ 2024/2025, где смотреть трансляцию в России, 14 октября

УНИКС — «Астана»: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 14 октября, пройдёт матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. В Астане между собой сыграют УНИКС и «Астана». Начало игры запланировано на 19:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Для ознакомления с протоколом встречи просто кликните левой кнопкой мыши внизу: если информация неверная, она будет обновлена позже.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Астана
Астана
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. После игры также будет доступна запись прямого эфира.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две – на выезде).

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