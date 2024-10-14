Леброн Джеймс отреагировал на пристальное внимание к пальцу на своей ступне

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о своей ступне, палец на которой привлёк пристальное внимание болельщиков. Среди некоторых фанатов фото ступни Леброна стало предметом многочисленных шуток.

«Вы когда-нибудь видели Porsche 911? Когда плавник поднимается, понимаешь, что этот зверь вот-вот взлетит. В этом весь я. Мой мизинец – это мой плавник. Так что, как только чёртов двигатель включится, всё будет кончено. Я могу переключить его на шестую передачу», — сказал Леброн в эфире сериала Starting 5.

Ранее бывший президент США Барак Обама назвал пятёрку своих любимых баскетболистов в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

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