Еврокубок ФИБА: расписание матчей 14 октября

Сегодня, 14 октября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдёт очередной игровой день. Состоится лишь один матч: турецкий «Бешикташ» примет немецкий клуб «Ратиофарм» из Ульма (Германия).

Расписание матчей Еврокубка 14 октября:

20:00 мск – «Бешикташ» – «Ратиофарм» Ульм.

Напомним, регулярный чемпионат Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

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