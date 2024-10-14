Еврокубок ФИБА: расписание матчей 14 октября
Поделиться
Сегодня, 14 октября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдёт очередной игровой день. Состоится лишь один матч: турецкий «Бешикташ» примет немецкий клуб «Ратиофарм» из Ульма (Германия).
Расписание матчей Еврокубка 14 октября:
20:00 мск – «Бешикташ» – «Ратиофарм» Ульм.
Еврокубок . Группа A. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 20:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Не начался
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, регулярный чемпионат Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.
Материалы по теме
Главные спортивные новости дня:
Комментарии
- 14 октября 2024
-
10:07
-
10:00
-
09:49
-
09:22
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
- 13 октября 2024
-
23:17
-
22:38
-
21:33
-
21:00
-
20:54
-
20:40
-
20:07
-
19:39
-
18:50
-
18:01
-
16:58
-
16:51
-
16:41
-
16:38
-
15:49
-
15:30
-
14:57
-
14:55
-
14:30
-
14:00
-
13:51
-
13:45
-
13:38
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
11:50