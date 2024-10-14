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Еврокубок ФИБА: расписание матчей 14 октября

Еврокубок ФИБА: расписание матчей 14 октября
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Сегодня, 14 октября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдёт очередной игровой день. Состоится лишь один матч: турецкий «Бешикташ» примет немецкий клуб «Ратиофарм» из Ульма (Германия).

Расписание матчей Еврокубка 14 октября:

20:00 мск – «Бешикташ» – «Ратиофарм» Ульм.

Еврокубок . Группа A. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 20:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Не начался
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, регулярный чемпионат Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

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