Дэвис — Леброну: каждый раз, когда ты бьёшь рекорды, мы проигрываем. Хватит

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и лёгкий форвард команды Леброн Джеймс весело пообщались во время съёмок сериала Starting 5. Игроки в шутливой манере обсудили рекорд Леброна по результативности, который он установил в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Джеймс стал первым в истории лиги, кто набрал 40 тыс. очков.

Дэвис: Тебе нужно перестать бить рекорды. Каждый раз, когда ты их бьёшь, мы проигрываем.

Леброн. Каждый раз, братан. Каждый раз, каждый чёртов раз. Это просто отвратительно.

Ранее Джеймс высказался о своей ступне, палец на которой привлёк пристальное внимание болельщиков.

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