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«Скауты хотят получить ответы». The Athletic указал на слабые места Егора Дёмина

«Скауты хотят получить ответы». The Athletic указал на слабые места Егора Дёмина
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Автор издания The Athletic Сэм Весени поделился мнением о перспективах российского баскетболиста Егора Дёмина, который в предстоящем сезоне будет выступать за университет Бригама Янга (BYU) в NCAA.

«Хотя он готов брать на себя броски, особой эффективности пока не наблюдается. Я верю в его способность к пасам и видение игры, и поэтому он здесь фигурирует. Его потенциал как разыгрывающего такого роста делает его одним из самых интересных игроков для наблюдения в этом сезоне. Однако остаются важные вопросы, на которые скауты хотят получить ответы», — написал Весени.

Ранее Дёмин выступал за юниорскую команду «Реала». Вместе с мадридским клубом Егор одержал победу в финале Евролиги U18.

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