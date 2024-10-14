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Журналист назвал звёздного игрока НБА, на которого похож Дёмин по телосложению

Журналист назвал звёздного игрока НБА, на которого похож Дёмин по телосложению
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Журналист Sports Illustrated Остин Визи высказал мнение, что российский баскетболист Егор Дёмин мог бы оказаться полезным для клуба НБА «Даллас Маверикс». По мнению обозревателя, Дёмин мог бы приносить пользу лидерам техасской команды Луке Дончичу и Кайри Ирвингу. Кроме того, Весени подчеркнул, что Егор по своему телосложению напоминает ему Дончича, когда тот только перешёл в «Даллас» в 2018 году.

«Дёмин мог бы стать интересным дополнением для «Далласа». Спенсер Динвидди, Квентин Гримс и Джейден Харди имеют контракты только на этот сезон, и «Маверикс» могли бы использовать перспективного запасного для Луки Дончича и Кайри Ирвинга. У Дёмина схожее с Дончичем на момент его прихода в НБА телосложение, и оба играли за мадридский «Реал», но игра Дёмина пока не достигла уровня Дончича в его дебютный сезон.

Наличие у «Далласа» своего выбора в первом раунде драфта 2025 года в таком талантливом классе открывает множество возможностей, включая возможность обмена этого пика для получения игрока, который поможет команде побеждать уже сейчас», — написал Визи.

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