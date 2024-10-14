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Донте Дивинченцо устроил перепалку с ассистентом «Никс»

Донте Дивинченцо устроил перепалку с ассистентом «Никс»
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Донте Дивинченцо вступил в перепалку с помощником главного тренера «Нью-Йорк Никс» Тома Тибодо Риком Брансоном во время предсезонного матча команд. Брансон является также отцом лидера «Нью-Йорка» Джейлена Брансона.

НБА — предсезонные матчи
14 октября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
115 : 110
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 24, Ануноби - 19, Таунс - 16, Бриджес - 15, Шамет - 13, Пэйн - 12, Макбрайд - 12, Ачиува - 4, Топпин, Харт, Dadiet, McCullar Jr, Kolek, Океке, Симс, Уоррен, Робинсон, Hukporti
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 31, Дивинченцо - 15, Рид - 15, Гобер - 9, Инглс - 6, Майнотт - 6, Александер-Уолкер - 6, Гарза - 6, Кларк - 5, Shannon - 3, Макдэниелс - 3, Dillingham - 2, Миллер - 2, Никс - 1, Конли, Мэйс, Эдвардс, Рэндл, Бэйтс-Диоп, Дозьер, Оморуи

Дивинченцо устроил перепалку с ассистентом «Никс»:

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кроме того, во время матча при пробитии штрафных бросков Дивинченцо обращался к скамейке запасных «Никс» со следующими словами: «Вот что происходит, когда управляешь балом».

Напомним, «Никс» победили «Тимбервулвз» со счётом 115:110. Донте стал игроком «Миннесоты» в результате обмена. Состав же «Нью-Йорка» пополнил Карл-Энтони Таунс.

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