Донте Дивинченцо устроил перепалку с ассистентом «Никс»

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Донте Дивинченцо вступил в перепалку с помощником главного тренера «Нью-Йорк Никс» Тома Тибодо Риком Брансоном во время предсезонного матча команд. Брансон является также отцом лидера «Нью-Йорка» Джейлена Брансона.

Дивинченцо устроил перепалку с ассистентом «Никс»:

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кроме того, во время матча при пробитии штрафных бросков Дивинченцо обращался к скамейке запасных «Никс» со следующими словами: «Вот что происходит, когда управляешь балом».

Напомним, «Никс» победили «Тимбервулвз» со счётом 115:110. Донте стал игроком «Миннесоты» в результате обмена. Состав же «Нью-Йорка» пополнил Карл-Энтони Таунс.