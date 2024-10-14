Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Паскуаль привёл актуальную информацию о состоянии здоровья Карасёва

Паскуаль привёл актуальную информацию о состоянии здоровья Карасёва
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль ответил на вопрос по поводу состояния атакующего защитника команды Сергея Карасёва. Игрок пропускал последний матч петербуржцев в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
83 : 77
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 17, Аврамович - 16, Джекири - 14, Уэйр - 9, Жан-Шарль - 9, М'Бай - 8, Антонов - 5, Ухов - 3, Курбанов - 2, Ганькевич, Астапкович, Карпенко
Зенит: Бэйкон - 19, Мун - 13, Пойтресс - 13, Спеллмен - 9, Хантер - 9, Фрейзер - 6, Жбанов - 6, Воронцевич - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Вольхин

«Ещё с Суперкубка у него проблемы с локтем, и ему нужно время на то, чтобы восстановиться. Он время от времени пытается помочь команде, но этого недостаточно. Мы ждём, когда он полностью восстановится», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Напомним, игра с ЦСКА проходила в Москве и завершилась со счётом 83:77 в пользу красно-синих. В следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с «Уралмашем». Встреча состоится 21 октября и начнётся в 17:30 мск.

Материалы по теме
Почему ЦСКА превзошёл «Зенит»? Разбор главного матча недели в Единой лиге
Почему ЦСКА превзошёл «Зенит»? Разбор главного матча недели в Единой лиге

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android