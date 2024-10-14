Паскуаль привёл актуальную информацию о состоянии здоровья Карасёва

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль ответил на вопрос по поводу состояния атакующего защитника команды Сергея Карасёва. Игрок пропускал последний матч петербуржцев в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Ещё с Суперкубка у него проблемы с локтем, и ему нужно время на то, чтобы восстановиться. Он время от времени пытается помочь команде, но этого недостаточно. Мы ждём, когда он полностью восстановится», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Напомним, игра с ЦСКА проходила в Москве и завершилась со счётом 83:77 в пользу красно-синих. В следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с «Уралмашем». Встреча состоится 21 октября и начнётся в 17:30 мск.

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