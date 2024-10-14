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«Как Леброн Джеймс». Журналист раскритиковал Мбаппе из-за скандала с походом в ночной клуб

«Как Леброн Джеймс». Журналист раскритиковал Мбаппе из-за скандала с походом в ночной клуб
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Журналист издания Liverpool.com Чарли Уилсон обратил внимание на пропуск матчей национальной команды Франции её лидером Килианом Мбаппе. В то время как «трёхцветные» проводили игру Лиги наций с Израилем (4:1), Мбаппе в тот же день был замечен в ночном клубе Стокгольма (Швеция).

«Справедливо задаться вопросом, как такое отношение восприняли бы болельщики «Ливерпуля», поскольку есть вероятность, что француз даже применяет ту же тактику в матчах «Реала», которые, по его мнению, не являются «жизненно важными». Мбаппе, похоже, ограничивает своё игровое время, чтобы оставаться в форме, – точно так же, как это делают звёзды НБА, такие как Леброн Джеймс, в последние несколько лет. Речь идёт о пропуске игр ради «управления нагрузкой», — написал Уилсон.

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