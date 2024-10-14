Единая лига представила символическую пятёрку недели с россиянином в списке

Единая лига ВТБ опубликовала список спортсменов, которые вошли в символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В нём оказалось четыре иностранца и один россиянин.
Символическая пятёрка недели Единой лиги:
Андрей Зубков (МБА-МАИ);
Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);
Исмаэль Бако (УНИКС);
Ройс Хэмм («ПАРМА»);
Тони Джекири (ЦСКА).
Фото: https://t.me/vtbleague
В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает «Локомотив-Кубань». Команда из Краснодара остаётся единственной в чемпионате, кто не потерпел ни одного поражения. На счету железнодорожников сейчас шесть побед.
Сколько метров в самом высоком баскетболисте: