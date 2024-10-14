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Хавьер Паскуаль высказался о причинах поражения «Зенита» в матче с ЦСКА

Хавьер Паскуаль высказался о причинах поражения «Зенита» в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о причинах, по которым команда потерпела поражение в последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 83:77 в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
83 : 77
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 17, Аврамович - 16, Джекири - 14, Уэйр - 9, Жан-Шарль - 9, М'Бай - 8, Антонов - 5, Ухов - 3, Курбанов - 2, Ганькевич, Астапкович, Карпенко
Зенит: Бэйкон - 19, Мун - 13, Пойтресс - 13, Спеллмен - 9, Хантер - 9, Фрейзер - 6, Жбанов - 6, Воронцевич - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Вольхин

«С первого тайм-аута мы говорили о том, что нам нужно изменить стиль игры, быть более надёжными в обороне, играть немного жёстче, а также атакующе. Мы шли к этому, и я думал, что последняя часть игры будет проходить очко за очком. Но наши потери решили исход игры немного раньше», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Ранее Паскуаль ответил на вопрос по поводу состояния атакующего защитника «Зенита» Сергея Карасёва.

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