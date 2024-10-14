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Менеджер клуба НБА объяснил, почему «Лейкерс» ошиблись, выбрав Бронни на драфте

Менеджер клуба НБА объяснил, почему «Лейкерс» ошиблись, выбрав Бронни на драфте
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Один из менеджеров команды НБА Восточной конференции поделился мнением о решении «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрать атакующего защитника Бронни Джеймса на драфте 2024 года. Бронни является сыном лёгкого форварда и лидера команды Леброна Джеймса.

«Ожидания фанатов, а также Леброна и агента Рича Пола в отношении Бронни несоизмеримы с реальностью его игры. Если бы они имели какое-то реальное представление о том, на каком уровне находится Бронни, они бы просто не сделали этого», — приводит слова менеджера ESPN US.

Ранее мнением о Бронни поделился 11-кратный участник Матча всех звёзд НБА Чарльз Баркли.

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