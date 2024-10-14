Владимир Гомельский оценил актуальный уровень Единой лиги

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу уровня Единой лиги ВТБ.

По мнению специалиста, до тех пор, пока команды из России не будут выступать в еврокубках, сильнейшие легионеры будут отказываться приезжать в клубы Единой лиги. Кроме того, Гомельский обратил внимание на нынешние бюджеты команд.

«Я думаю, что до тех пор, пока наши команды не вернутся в европейские клубные турниры, до тех пор, пока не будут сняты санкции с нашей страны, к нам не поедут сильнейшие легионеры. А значит, возможности у большинства клубов ЕЛ ВТБ для усиления составов будут ограничены.

Кроме того, бюджеты некоторых клубов по сравнению с прошлым сезоном просели значительно. Таким образом количество классных баскетболистов уменьшилось», — написал Владимир.

Достижения сборных России по баскетболу: