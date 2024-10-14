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Определены клубы НБА с максимальным и минимальным процентом побед по десятилетиям

Баскетбольный портал Extra Muse поделился информацией о клубах с максимальным и минимальным процентом побед в различных десятилетиях Национальной баскетбольной ассоциации.

По информации портала, в 1960-х лучшим клубом по проценту побед стал «Бостон Селтикс» — 69,3% (552 победы и 246 поражений), худшим, в свою очередь, был «Сан-Диего Рокетс» — 32,8% (67-137).

В 1970-х лучшим стал «Лос-Анджелес Лейкерс» — 60,2% (496-328), худшим — «Нью-Джерси Нетс» — 34,5% (98-186).

В 1980-х лучшими также оказались «озёрники» — 72,5% (584-222), а закончили десятилетие с минимальным процентом побед «Лос-Анджелес Клипперс» — 30,6% (246-559).

В 1990-х на вершине оказались баскетболисты «Чикаго Буллз» — 68,7% (541-246), с минимальным значением остались игроки «Ванкувер Гриззлиз» — 19,1% (62-263).

В 2000-х лидером оказался «Сан-Антонио Спёрс» — 70,1% (574-245), а наихудшим образом выступили «Клипперс» — 37,8% (311-512).

В 2010-х снова лучшими оказались игроки «шпор» — 68,7% (554-252), худшим — «Сакраменто Кингз» с 35,3% (285-552).

В 2020-х самым высоким процентом побед обладает «Бостон» — 64,9% (233-126), «Детройт Пистонс» с 23,4% оказался худшим по этому показателю.