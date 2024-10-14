Американский университет показал видеофрагмент с участием российского баскетболиста Дёмина

Американский университет Бригама Янга (BYU), который находится в городе Прово (штат Юта), поделился видеофрагментом с участием российского баскетболиста Егора Дёмина, навесившего эффектный аллей-уп на своего партнёра по команде.

Егор Дёмин навесил эффектный аллей-уп на партнёра:

Предстоящий сезон российский разыгрывающий проведёт в американской студенческой лиге NCAA за команду BYU. Ранее 18-летний Дёмин выступал за академию мадридского «Реала». С клубом из столицы Испании Егор дважды выигрывал молодёжную Евролигу.

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