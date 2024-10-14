Сергей Кущенко — об отстранении команд из России: Евролига должна сожалеть

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» (83:77) высказал мнение, что руководство Евролиги должно испытывать сожаление в связи с отстранением клубов из России от участия в турнире. Эта мера действует с весны 2022 года на фоне событий вокруг Украины.

«Игра соответствовала самым высоким стандартам европейского баскетбола. Надо, чтобы наши коллеги посмотрели запись, уверен, им бы понравился матч. В Евролиге должны сожалеть, что наши ведущие команды отстранены и не участвуют в турнире, они бы там составляли достойную конкуренцию», – приводит слова Кущенко ТАСС.

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