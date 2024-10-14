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Сергей Кущенко — об отстранении команд из России: Евролига должна сожалеть

Сергей Кущенко — об отстранении команд из России: Евролига должна сожалеть
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» (83:77) высказал мнение, что руководство Евролиги должно испытывать сожаление в связи с отстранением клубов из России от участия в турнире. Эта мера действует с весны 2022 года на фоне событий вокруг Украины.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
83 : 77
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 17, Аврамович - 16, Джекири - 14, Уэйр - 9, Жан-Шарль - 9, М'Бай - 8, Антонов - 5, Ухов - 3, Курбанов - 2, Ганькевич, Астапкович, Карпенко
Зенит: Бэйкон - 19, Мун - 13, Пойтресс - 13, Спеллмен - 9, Хантер - 9, Фрейзер - 6, Жбанов - 6, Воронцевич - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Вольхин

«Игра соответствовала самым высоким стандартам европейского баскетбола. Надо, чтобы наши коллеги посмотрели запись, уверен, им бы понравился матч. В Евролиге должны сожалеть, что наши ведущие команды отстранены и не участвуют в турнире, они бы там составляли достойную конкуренцию», – приводит слова Кущенко ТАСС.

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