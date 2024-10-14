Игрок «Барселоны» шлёпнул женщину-арбитра по ягодицам

Атакующий защитник «Барселоны» Дарио Брисуэла оказался недоволен решением женщины-арбитра зафиксировать фол с его стороны во время матча чемпионата Испании с клубом «Тенерифе» (95:91). Сразу после свистка Брисуэла направился прямиком к судье Ясмине Алькарас и, выражая недовольство, слегка шлёпнул её по ягодицам.

Фото: Скриншот трансляции

Девушка никак не отреагировала на инцидент, но он попал в кадр трансляции. Впоследствии некоторые болельщики стали выражать возмущение, требуя применить в отношении игрока «Барселоны» дисциплинарные меры.

Ранее назывались многомиллионные убытки «Барселоны» в прошлом сезоне.

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