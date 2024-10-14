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Представлена новая информация о восстановлении экс-игрока ЦСКА Милутинова после травмы

Представлена новая информация о восстановлении экс-игрока ЦСКА Милутинова после травмы
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Бывший центровой московского ЦСКА, а ныне игрок греческого «Олимпиакоса» Никола Милутинов возобновил тренировки с командой. Об этом информирует Eurohoops. Ранее серб получил повреждение правой лодыжки.

Сообщается, что сегодня, 14 октября, центровой тренировался без ограничений. Ожидается, что он выйдет на паркет в течение следующих нескольких дней. Это может быть домашний матч 15 октября с «Олимпией» или выездная встреча с турецким клубом «Анадолу Эфес» 18 октября.

Ранее сообщалось, что атакующий защитник «Барселоны» Дарио Брисуэла шлёпнул женщину-арбитра по ягодицам.

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