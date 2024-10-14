Президент ЦСКА Ватутин: Аврамович добился большого прогресса в изучении русского языка

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о прогрессе сербского защитника Алексы Аврамовича в изучении русского языка.

«Мне не очень нравится, когда персонифицируют чей‑то вклад в общие успехи команды. Но Алекса с первых дней появления в ЦСКА показывает, что он большой мастер и игрок с большой буквы. Он большой боец и с огромным уважением относится не только к клубу ЦСКА, но и к России.

Он уже сделал большой прогресс в изучении русского языка. Алекса — очень верующий человек, уже успел посетить Троице‑Сергиеву лавру, он в восторге. Вчера мы с ним общались, следующий его шаг — посещение Большого театра, балета «Лебединое озеро». Он приехал не просто отработать контракт, но и изучать страну, Москву, Россию, что не может не радовать, — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Алексе Аврамовичу 29 лет. До подписания в ЦСКА игрок провёл три сезона в сербском «Партизане». Является серебряным призёром чемпионата мира 2023 года и Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). Соглашение с Аврамовичем подписано на два года.