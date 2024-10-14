Чендлер Парсонс обратил внимание на выступление Остина Риверса под началом его отца Дока

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чендлер Парсонс считает более странной игру Остина Риверса в команде «Лос-Анджелес Клипперс», которую тренировал его отец Док Риверс. По мнению Парсонса, это более выраженное проявление непотизма, чем совместная игра Леброна Джеймса с сыном Бронни в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«В такой ситуации другой игрок всегда будет испытывать чувства к тренеру типа: «Эй, он задвигает меня. Ты заменил меня слишком рано».

Например, осталось три минуты до конца, а он смотрит на скамейку и выбирает Остина, чтобы он вышел вместо меня. Я буду чувствовать себя немного ущемлённым из-за этого. Не могу не думать, что это фаворитизм», — сказал Парсонс в эфире шоу Run It Back.