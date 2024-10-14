Георгиос Барцокас выразил недовольство плотностью календаря Евролиги

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас выразил недовольство расписанием матчей Евролиги, приведя в пример Национальную баскетбольную ассоциацию.

«Думаю, нам всем придётся приспособиться к тому факту, что по мере того, как европейский баскетбол приближается к стандартам НБА, игры будут идти одна за другой. У тренеров есть всего один день, чтобы подготовиться к матчу. Игрокам тоже приходится справляться с интенсивностью игры Евролиги, поскольку она утомляет их тело и голову и они думают, что смогут выиграть следующий матч, приложив меньше усилий.

Проигрыш в регулярном сезоне не является такой уж большой проблемой в НБА. Но в Европе это не так. Это переход к программе НБА, но без тех же условий. Каждая победа сейчас значит очень много», — приводит слова Барцокаса Basket News.