Лонзо Болл проведёт первую после двухлетнего перерыва игру за «Чикаго» — Чарания

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Лонзо Болл проведёт первую после двухлетнего перерыва игру за «Чикаго Буллз». Об этом сообщил в соцсетях известный инсайдер Шэмс Чарания.

16 октября Болл сыграет свою первую игру с 2022 года против «Миннесоты Тимбервулвз». Если это произойдёт, он станет первым игроком НБА, вернувшимся на площадку после пересадки хряща.

Напомним, 26-летний Болл последний раз появлялся на паркете в официальной игре в НБА в январе 2022 года. Лонзо перенёс несколько операций на колене после разрыва мениска, но каждый раз, когда он возвращался к тренировочному процессу, случался рецидив травмы. В результате баскетболист полностью пропустил прошлый и нынешний сезоны.

Лонзо был задрафтован «Лос-Анджелес Лейкерс» под вторым номером в 2017 году. За свою профессиональную карьеру защитник сыграл в 252 матчах, где в среднем набирал 11,9 очка, делал 5,7 подбора и 6,2 результативной передачи.