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Бешикташ Стамбул — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
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Еврокубок: результаты матчей 14 октября, турнирная таблица

Еврокубок: результаты матчей 14 октября, турнирная таблица
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В понедельник, 14 октября, состоялся игровой день 4-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности был проведён один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Еврокубок. Календарь
Еврокубок. Турнирная таблица

Еврокубок, результаты матчей 14 октября:

«Бешикташ» (Турция) – «Ратиофарм Ульм» (Германия) — 107:74.

Еврокубок . Группа A. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 20:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
107 : 74
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

Напомним, победителем минувшего сезона Еврокубка является французский клуб «Париж», который в серии из двух матчей обыграл в финале «Бурк».

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