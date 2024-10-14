Еврокубок: результаты матчей 14 октября, турнирная таблица

В понедельник, 14 октября, состоялся игровой день 4-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности был проведён один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Еврокубок, результаты матчей 14 октября:

«Бешикташ» (Турция) – «Ратиофарм Ульм» (Германия) — 107:74.

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

Напомним, победителем минувшего сезона Еврокубка является французский клуб «Париж», который в серии из двух матчей обыграл в финале «Бурк».