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Евролига оштрафовала подравшихся в стамбульском дерби игроков

Евролига оштрафовала подравшихся в стамбульском дерби игроков
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Евролига дисквалифицировала на один матч атакующего защитника «Анадолу Эфес» Элайджу Брайанта и лёгкого форварда «Фенербахче» Тарика Биберовича, которые подрались в состоявшемся 10 октября стамбульском дерби в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Кроме того, Брайанту придётся заплатить штраф в размере € 10 000, тогда как штраф Биберовича составил € 5000.

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
10 октября 2024, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
78 : 83
Фенербахче
Стамбул, Турция
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Уиллис
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Шанлы, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Zagars, Колсон, Марьянович, Берч

Напомним, Брайант и Биберович сцепились под кольцом в концовке третьей десятиминутки матча. Чтобы разнять игроков, в ситуацию вмешались другие баскетболисты и арбитры встречи. В результате оба получили удаления. Сам матч закончился со счётом 83:78 в пользу «Фенербахче».

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