Евролига оштрафовала подравшихся в стамбульском дерби игроков
Поделиться
Евролига дисквалифицировала на один матч атакующего защитника «Анадолу Эфес» Элайджу Брайанта и лёгкого форварда «Фенербахче» Тарика Биберовича, которые подрались в состоявшемся 10 октября стамбульском дерби в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Кроме того, Брайанту придётся заплатить штраф в размере € 10 000, тогда как штраф Биберовича составил € 5000.
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
10 октября 2024, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
78 : 83
Фенербахче
Стамбул, Турция
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Уиллис
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Шанлы, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Zagars, Колсон, Марьянович, Берч
Напомним, Брайант и Биберович сцепились под кольцом в концовке третьей десятиминутки матча. Чтобы разнять игроков, в ситуацию вмешались другие баскетболисты и арбитры встречи. В результате оба получили удаления. Сам матч закончился со счётом 83:78 в пользу «Фенербахче».
Материалы по теме
Комментарии
- 14 октября 2024
-
23:06
-
22:08
-
20:57
-
19:53
-
19:05
-
17:45
-
16:48
-
16:11
-
15:16
-
15:00
-
14:52
-
14:48
-
14:41
-
14:30
-
14:23
-
14:00
-
13:42
-
13:30
-
13:29
-
13:00
-
13:00
-
12:42
-
12:03
-
11:46
-
10:57
-
10:43
-
10:07
-
10:00
-
09:49
-
09:22
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
- 13 октября 2024
-
23:17