Билли Бэрон: в «Зените» было здорово, жаль, пришлось покинуть Евролигу

33-летний американский защитник Билли Бэрон рассказал о периоде своей карьеры в «Зените» (Санкт-Петербург).

«В «Зените» было здорово. В первый год мы играли очень хорошо. Может быть, я мог бы сыграть лучше против «Барселоны» в плей-офф Евролиги, у нас был шанс выиграть вторую и третью игры, но мы его упустили. С другой стороны, мне кажется, что во втором сезоне у нас была ещё лучшая команда, мы были очень хороши. Мы были четвёртыми или пятыми в Евролиге, когда нам пришлось её покинуть. Жаль, нет сомнений, что они были бы очень, очень хороши.

Хави [Паскуаль] был великолепен. Он вводил меня в игру со скамейки, и сначала мне это не нравилось, но я быстро начал хорошо проводить игровое время. Мне нравился его подход, как он проводил тренировки. Он помог мне набрать отличную форму», — приводит слова Бэрона Meridian Sport.

12 октября Билли Бэрон объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Он начал карьеру в 2014 году, свой дебютный сезон Билли провёл за литовский «Ритас», после чего выступал за ряд клубов, в том числе за сербскую «Црвену Звезду» и российский «Зенит». В рамках Единой лиги ВТБ Бэрон становился лучшим шестым игроком по итогам сезона-2021/2022, а также несколько раз признавался MVP месяца.