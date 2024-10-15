Сегодня, 15 октября, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности болельщики смогут посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр.

Расписание матчей Единой лиги 15 октября:

18:00 мск – «Автодор» – МБА-МАИ;

18:30 мск – «Самара» – «Пари Нижний Новгород»;

19:00 мск – УНИКС – «Астана».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 15 октября 2024, вторник. 18:00 МСК Автодор Саратов Не начался МБА-МАИ Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 15 октября 2024, вторник. 18:30 МСК Самара Самарская область Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, действующим победителем Единой лиги является московский ЦСКА. В финальной серии прошлого сезона красно-синие оказались сильнее УНИКСа из Казани (4-1 в серии). Для армейцев эта победа стала 11-й в истории. Третье место занял «Зенит».

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