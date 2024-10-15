Расписание матчей Единой лиги 15 октября
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Сегодня, 15 октября, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности болельщики смогут посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр.
Расписание матчей Единой лиги 15 октября:
18:00 мск – «Автодор» – МБА-МАИ;
18:30 мск – «Самара» – «Пари Нижний Новгород»;
19:00 мск – УНИКС – «Астана».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, действующим победителем Единой лиги является московский ЦСКА. В финальной серии прошлого сезона красно-синие оказались сильнее УНИКСа из Казани (4-1 в серии). Для армейцев эта победа стала 11-й в истории. Третье место занял «Зенит».
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