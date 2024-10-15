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Расписание всех матчей Евролиги 15 октября

Расписание всех матчей Евролиги 15 октября
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Сегодня, 15 октября, состоится очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности будет проведено восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Евролиги 15 октября:

20:30 мск – «Альба» – АСВЕЛ;
20:45 мск – «Фенербахче» – «Црвена Звезда»;
21:05 мск – «Маккаби» Тель Авив – «Анадолу Эфес»;
21:15 мск – «Олимпиакос» – «Олимпия»;
21:30 мск – «Виртус» – «Жальгирис»;
21:30 мск – «Баскония» – «Реал» Мадрид;
21:30 мск – «Париж» – «Панатинаикос»;
21:45 мск – «Партизан» – «Бавария».

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
15 октября 2024, вторник. 20:30 МСК
Альба
Берлин, Германия
Не начался
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
15 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Олимпия
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл действующего в тот момент обладателя титула «Реал» (95:80).

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