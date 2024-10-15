Расписание всех матчей Евролиги 15 октября

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Сегодня, 15 октября, состоится очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности будет проведено восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Евролиги 15 октября:

20:30 мск – «Альба» – АСВЕЛ;

20:45 мск – «Фенербахче» – «Црвена Звезда»;

21:05 мск – «Маккаби» Тель Авив – «Анадолу Эфес»;

21:15 мск – «Олимпиакос» – «Олимпия»;

21:30 мск – «Виртус» – «Жальгирис»;

21:30 мск – «Баскония» – «Реал» Мадрид;

21:30 мск – «Париж» – «Панатинаикос»;

21:45 мск – «Партизан» – «Бавария».

Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл действующего в тот момент обладателя титула «Реал» (95:80).

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