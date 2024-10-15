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Еврокубок ФИБА: расписание матчей 15 октября

Еврокубок ФИБА: расписание матчей 15 октября
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Сегодня, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка состоится очередной игровой день. В общей сложности будет проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей Еврокубка 15 октября:

19:30 мск – «Цедевита-Олимпия» – «Лиеткабелис»;
20:00 мск – «Хапоэль» Тель-Авив – «Гран Канария»;
20:30 мск – «Гамбург Тауэрс» – У-БТ;
20:30 мск – «Бурк» – «Тюрк Телеком».

Еврокубок . Группа B. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Не начался
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 20:00 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 20:30 МСК
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Не начался
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 20:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Не начался
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Регулярный чемпионат Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

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