Еврокубок ФИБА: расписание матчей 15 октября

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Сегодня, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка состоится очередной игровой день. В общей сложности будет проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей Еврокубка 15 октября:

19:30 мск – «Цедевита-Олимпия» – «Лиеткабелис»;

20:00 мск – «Хапоэль» Тель-Авив – «Гран Канария»;

20:30 мск – «Гамбург Тауэрс» – У-БТ;

20:30 мск – «Бурк» – «Тюрк Телеком».

Регулярный чемпионат Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

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