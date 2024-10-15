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Леброн — после вопроса о Бронни: сами спросите его

Леброн — после вопроса о Бронни: сами спросите его
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время общения со СМИ отказался отвечать на вопрос по поводу своего сына Бронни, который также выступает за калифорнийскую команду. Вместо ответа Леброн попросил журналистов задавать вопросы самому Бронни.

«Вы должны спросить его самого. Он взрослый человек, спросите его, как он с этим справляется, и мы будем двигаться дальше. Он взрослый человек, он профессионал, он справится с этим», — сказал Леброн.

В последнем предсезонном матче команды с «Милуоки Бакс» (107:102) Бронни провёл на площадке чуть более шести минут, но результативными действиями не отметился.

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