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Аренас назвал новичка НБА, которого бы все критиковали, если бы не было Бронни

Аренас назвал новичка НБА, которого бы все критиковали, если бы не было Бронни
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас прокомментировал критику, которая обрушилась на атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса после его участия в предсезонных матчах команды. По мнению Аренаса, если бы Бронни не принимал большую часть критики на себя, негативные комментарии звучали бы в адрес 19-летнего новичка «Вашингтон Уизардс» Александра Сарра, выбранного под вторым номером на минувшем драфте НБА.

«Если бы не было Бронни, парня из «Уизардс» назвали бы неудачником! Если бы не говорили о Бронни, Сарр был бы последним в предсезонке по показателю «плюс-минус», — сказал Аренас в своём подкасте.

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