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Локомотив-Кубань — Уралмаш: во сколько начало матча Единой лиги ВТБ 2024/2025, где смотреть трансляцию в России, 16 октября

«Локомотив» — «Уралмаш»: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 16 октября, пройдёт матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. В Краснодаре между собой сыграют «Локомотив-Кубань» и «Уралмаш». Начало игры запланировано на 20:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. После игры также будет доступна запись прямого эфира.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две – на выезде).

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