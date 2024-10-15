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Гомельский оценил перспективы «Локо», выигравшего на данный момент все игры в ЕЛ

Гомельский оценил перспективы «Локо», выигравшего на данный момент все игры в ЕЛ
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о выступлении «Локомотива-Кубань» на старте нынешнего сезона Единой лиги ВТБ.

Краснодарский клуб одержал шесть побед в шести матчах. Команда Андрея Ведищева остаётся единственной в чемпионате, не потерпевшей ни одного поражения.

«Для выхода в плей-офф при сегодняшней системе необходимо одержать от 30 до 34 побед в регулярке. 35 побед – это первое место. «Локо» способен выдержать такой график. Многое будет зависеть от того, как команда пройдёт естественный спад физической формы в середине сезона.

А в сериях плей-офф на стадии полуфинала при той раскладке сил у четырёх ведущих клубов делать какие-либо прогнозы очень преждевременно», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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