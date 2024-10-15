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Назван игрок, который при одном условии может получить крупнейший контракт в истории НБА

Назван игрок, который при одном условии может получить крупнейший контракт в истории НБА
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Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс может стать обладателем крупнейшего контракта в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чтобы это стало возможным, ему нужно попасть в символическую пятёрку по итогам предстоящего сезона.

В случае выполнения этого условия ДеАарон будет претендовать на пятилетний контракт на сумму $ 345 млн. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

Нынешний контракт разыгрывающего действует до конца лета 2026 года. Примечательно, что на данный момент обладателем самого крупного контракта в НБА является форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум. Ранее стороны заключили пятилетнее соглашение на сумму в $ 315 млн.

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