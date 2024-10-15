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Леброну задали вопрос о вероятности сыграть с Карри за одну команду в будущем

Леброну задали вопрос о вероятности сыграть с Карри за одну команду в будущем
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не смог ответить на вопрос по поводу возможности однажды оказаться в одной команде вместе с разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефом Карри.

«Понятия не имею», – сказал Леброн во время общения с журналистом Дэйвом Макменамином.

Минувшим летом Леброн и Карри сыграли за сборную США на Олимпиаде в Париже. Американцы заняли первое место, победив в финале национальную команду Франции. Джеймс был признан самым ценным игроком (MVP) олимпийского баскетбольного турнира.

Ранее Леброн переадресовал вопрос журналистов о сыне к самому Бронни.

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