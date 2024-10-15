«Скажу крамольную мысль». Президент ЦСКА Ватутин высказался о Единой лиге

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мыслями о нынешнем уровне Единой лиги ВТБ. Ватутин высказал мнение, что разница между его командой, а также «Зенитом», УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» и всеми остальными клубами является существенной, что негативно сказывается на конкурентности внутри чемпионата.

«Наверное, ещё рановато делать большие выводы, как выглядит наш чемпионат, потому что сыграли всего месяц. Самое интересное и вкусное ещё впереди. Выводы в текущем моменте будут поверхностные. Я, наверное, скажу крамольную мысль. Сейчас принято говорить, что снова вырос уровень Единой лиги ВТБ. Это, с одной стороны, так, но, с другой стороны, соглашусь, что пока просматривается большая разница между уровнем большой четвёрки и остальными командами. Уровень и амбиции этой четвёрки действительно выросли, составы стали сильнее, команды стали играть в более интересный и разнообразный баскетбол. И то, что будет происходить внутри большой четвёрки, — самое вкусное в нашем чемпионате. А вот с другой восьмёркой находится меньше комплиментов», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

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