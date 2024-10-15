Мэлоун высказался об игроках «Денвера» после трёх поражений в предсезонных матчах

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун поделился мнением о форме своих подопечных после трёх поражений команды в трёх предсезонных матчах. «Даллас» дважды уступил «Бостон Селтикс» и потерпел поражение в игре с «Финикс Санз».

«Не думаю, что мы сейчас в отличной форме, и это единственное, что обсуждалось в тренерском штабе во время игры. Мне показалось, что некоторые ребята выглядели измотанными. Так что это то, что мы будем пытаться улучшить. Нам предстоит много работы. Будем смотреть видео и анализировать, что можно сделать», — сказал Мэлоун на пресс-конференции.

В следующем предсезонном матче, который состоится 16 октября, «Денвер» сыграет с «Оклахома-Сити Тандер». Встреча начнётся в 4:00 мск.

Материалы по теме Названы лидеры по количеству удачных слэм-данков среди разыгрывающих в истории НБА

Главные новости дня: