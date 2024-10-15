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«Он заставит соперников выглядеть глупо». Университет Дёмина в США — об игре россиянина

«Он заставит соперников выглядеть глупо». Университет Дёмина в США — об игре россиянина
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Баскетбольный обозреватель университета Бригама Янга (BYU) Чейз Роджерс, за который выступает российский баскетболист Егор Дёмин, оценил его игру в выставочном матче команды. В этой встрече Дёмин набрал 12 очков, сделал восемь подборов и отдал девять передач. В своём материале на официальном сайте университета Роджес среди всех игроков первым разобрал действия именно россиянина.

«18-летний Дёмин полностью соответствовал тому, что о нём говорят. От его гладкого, как шёлк, джемпера до блестящего видения игры на площадке, молодой россиянин выглядел как желанный кандидат на драфте НБА, которого так ждали поклонники университетской команды.

За 30 сыгранных минут Дёмин набрал 12 очков, сделал восемь подборов и отдал девять результативных передач, почти оформив трипл-дабл. Кажется, в предстоящем сезоне он заставит соперников выглядеть глупо, а его товарищей по команде – блестяще», — говорится в материале обозревателя.

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