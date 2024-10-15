Американские журналисты высмеяли необычные имена на драфте НБА — 2025, включая Дёмина

Ведущие известного подкаста о «Мемфис Гриззлиз» в шутку высказались об именах претендентов на драфте 2025 года, упомянув также российского баскетболиста Егора Дёмина, ошибочно назвав его Игорем.

– Я тебе говорю, если хочешь обсудить имена, взгляни на этот список. Купер Флэгг — классное имя. Эйс Бэйли — тоже крутое. Дилан Харпер — отличное имя. А потом ты видишь Кон-Кнеппеля, Кон-Кнеппеля, Кон-Кнеппеля, К-О-Н, Кон-Кнеппель. Дрейк Пауэлл — хорошее имя, Уго Гонсалес.

— Уго Гонсалес — это просто потрясающе. Это как будто играешь в футбол на заднем дворе.

— У тебя есть Лиам Макнили и Игорь Дёмин.

— Да, он из BYU.

— Брат, у нас есть Уго Гонсалес и Игорь. Игорь, не Айгор.

— Да, Игорь. Думаю, он русский. Он из Сиэтла? Он русский, братан.

— Игорь?

— Да, он русский.

— Ого.

— Уго испанец. У нас есть Ноа, э-э-э, который ниже в списке. У тебя есть такие имена, которые не скучные. Кэннон Кетчингс — отличное имя. Это хорошее имя.

— Кэннон Кетчингс тоже из BYU, да?

— Кэннон, этот парень должен уметь бросать. Ну ладно, эти ребята из-за границы тоже становятся лучше. Рокко Зикарски. Рокко — да ладно тебе. Рокко, Игорь и Уго? Это имена в топ-25 драфт-борда Джонатана Гивони.

Атмосфера на американской арене, где играет россиянин Егор Дёмин: