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Джоэл Эмбиид сделал категоричное заявление по поводу своей карьеры

Джоэл Эмбиид сделал категоричное заявление по поводу своей карьеры
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал, что рассчитывает до конца карьеры не принимать участие в двух матчах за два дня («бэк-ту-бэк») до конца карьеры. Таким образом баскетболист сможет рассчитывать избежать травм и подойти в оптимальной форме к плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я добился всего. Но не хватает одного – победы в чемпионате. Вероятно, я больше никогда до конца своей карьеры не сыграю в двух матчах за два дня», — приводит слова Эмбиида ESPN US.

Ранее известный североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст назвал топ-5 центровых Восточной конференции НБА, упомянув и Эмбиида.

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