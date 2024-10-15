Россиянин Егор Дёмин сфотографировался с топовым школьником-баскетболистом из США

Разыгрывающий университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин сфотографировался с одним из самых популярных школьников-баскетболистов в США Эй Джеем Дыбанцей.
Фото: https://x.com/PaulBiancardi
Напомним, 18-летний Дёмин предстоящий сезон проведёт в американской студенческой лиге NCAA. Он входит в число лучших игроков предстоящего драфта 2025 года.
17-летний Дыбанца является одним из главных претендентов на первый выбор на драфте 2026 года. Большинство известных учебных заведений в США уже сделали предложения на следующий год Эй Джею.
В их числе университеты Коннектикута, Мичигана, Джорджии, Вашингтона, Техаса, Алабамы, Канзаса, Северной Каролины, Бригама Янга и Джорджтаун.