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Андрей Ватутин: сейчас в Единой лиге две лиги

Андрей Ватутин: сейчас в Единой лиге две лиги
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением об уровне конкурентоспособности команд Единой лиги ВТБ. Президент армейцев обратил внимание, что на этот фактор влияет способность середняков отбирать очки у лидеров чемпионата.

«Большая разница между четвёркой (ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань». — Прим. «Чемпионата») и восьмёркой. Важно, чтобы большая четвёрка не опускалась ниже в своём уровне. Конечно, очень хотелось бы, чтобы команд, которые на что-то претендуют, было больше.

Для меня силу лиги всегда лучше определять по уровню средних команд, насколько часто они кусают, обыгрывают. Как говорится, будем посмотреть. Но сейчас в Единой лиге две лиги, можно так сказать», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

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