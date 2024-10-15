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Предсезонные матчи НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 16 октября

Завтра, 16 октября, пройдёт очередной игровой день предсезонной подготовки в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На завтра запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Торонто Рэпторс» — «Бостон Селтикс»

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 16 октября 2024, среда. 02:00 МСК Торонто Рэпторс Торонто Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Торонто»:

Иммануэль Куикли

Дэвион Митчелл

Грейди Дик

Скотти Барнс

Якоб Пёлтль

«Бостон»:

Джру Холидэй

Деррик Уайт

Джейлен Браун

Джейсон Тейтум

Люк Корнет

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кристапс Порзингис (нога).

«Нью-Йорк Никс» — «Шарлотт Хорнетс»

«Нью-Йорк»:

Джейлен Брансон

Микал Бриджес

О Джи Ануноби

Джош Харт

Карл-Энтони Таунс

«Шарлотт»:

Ламело Болл

Брэндон Миллер

Джош Грин

Майлз Бриджес

Ник Ричардс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Митчелл Робинсон (голеностоп).

«Майами Хит» — «Сан-Антонио Спёрс»

«Майами»:

Терри Розир

Тайлер Хирроу

Джимми Батлер

Никола Йович

Бэм Адебайо

«Сан-Антонио»:

Крис Пол

Джулиан Шампани

Харрисон Барнс

Джереми Сохан

Виктор Вембаньяма

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Васселл (нога).

«Хьюстон Рокетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс»

«Хьюстон»:

Фред Ванвлит

Джейлен Грин

Диллон Брукс

Джабари Смит

Алперен Шенгюн

«Нью-Орлеан»:

Деджонте Мюррей

Си Джей Макколлум

Брэндон Ингрэм

Зайон Уильямсон

Даниэль Тайс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер»

«Денвер»:

Джамал Маррей

Кристиан Браун

Майкл Портер

Аарон Гордон

Никола Йокич

«Оклахома-Сити»:

Шей Гилджес-Александер

Алекс Карузо

Джейлен Уильямс

Лугенц Дорт

Чет Холмгрен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Юта Джаз» — «Сакраменто Кингз»

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 16 октября 2024, среда. 04:00 МСК Юта Джаз Солт-Лейк-Сити Не начался Сакраменто Кингз Сакраменто Кто победит в основное время? П1 X П2

«Юта»:

Кейонте Джордж

Коллин Секстон

Лаури Маркканен

Тэйлор Хендрикс

Уокер Кесслер

«Сакраменто»:

ДеАарон Фокс

Кеон Эллис

Демар Дерозан

Киган Мюррэй

Домантас Сабонис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

«Лейкерс»:

Д'Анджело Расселл

Остин Ривз

Леброн Джеймс

Руи Хатимура

Энтони Дэвис

«Голден Стэйт»:

Стефен Карри

Де'Энтони Мелтон

Жонатан Куминга

Эндрю Уиггинс

Дрэймонд Грин

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.