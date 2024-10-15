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Предсезонные матчи НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 16 октября

Предсезонные матчи НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 16 октября
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Завтра, 16 октября, пройдёт очередной игровой день предсезонной подготовки в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На завтра запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Торонто Рэпторс» — «Бостон Селтикс»

НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Торонто»:

Иммануэль Куикли
Дэвион Митчелл
Грейди Дик
Скотти Барнс
Якоб Пёлтль

«Бостон»:

Джру Холидэй
Деррик Уайт
Джейлен Браун
Джейсон Тейтум
Люк Корнет

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кристапс Порзингис (нога).

«Нью-Йорк Никс» — «Шарлотт Хорнетс»

НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нью-Йорк»:

Джейлен Брансон
Микал Бриджес
О Джи Ануноби
Джош Харт
Карл-Энтони Таунс

«Шарлотт»:

Ламело Болл
Брэндон Миллер
Джош Грин
Майлз Бриджес
Ник Ричардс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Митчелл Робинсон (голеностоп).

«Майами Хит» — «Сан-Антонио Спёрс»

НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Майами»:

Терри Розир
Тайлер Хирроу
Джимми Батлер
Никола Йович
Бэм Адебайо

«Сан-Антонио»:

Крис Пол
Джулиан Шампани
Харрисон Барнс
Джереми Сохан
Виктор Вембаньяма

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Васселл (нога).

«Хьюстон Рокетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс»

НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хьюстон»:

Фред Ванвлит
Джейлен Грин
Диллон Брукс
Джабари Смит
Алперен Шенгюн

«Нью-Орлеан»:

Деджонте Мюррей
Си Джей Макколлум
Брэндон Ингрэм
Зайон Уильямсон
Даниэль Тайс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер»

НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Денвер»:

Джамал Маррей
Кристиан Браун
Майкл Портер
Аарон Гордон
Никола Йокич

«Оклахома-Сити»:

Шей Гилджес-Александер
Алекс Карузо
Джейлен Уильямс
Лугенц Дорт
Чет Холмгрен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Юта Джаз» — «Сакраменто Кингз»

НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Юта»:

Кейонте Джордж
Коллин Секстон
Лаури Маркканен
Тэйлор Хендрикс
Уокер Кесслер

«Сакраменто»:

ДеАарон Фокс
Кеон Эллис
Демар Дерозан
Киган Мюррэй
Домантас Сабонис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лейкерс»:

Д'Анджело Расселл
Остин Ривз
Леброн Джеймс
Руи Хатимура
Энтони Дэвис

«Голден Стэйт»:

Стефен Карри
Де'Энтони Мелтон
Жонатан Куминга
Эндрю Уиггинс
Дрэймонд Грин

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

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