Предсезонные матчи НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 16 октября

Завтра, 16 октября, пройдёт очередной игровой день предсезонной подготовки в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На завтра запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.
«Торонто Рэпторс» — «Бостон Селтикс»
«Торонто»:
Иммануэль Куикли
Дэвион Митчелл
Грейди Дик
Скотти Барнс
Якоб Пёлтль
«Бостон»:
Джру Холидэй
Деррик Уайт
Джейлен Браун
Джейсон Тейтум
Люк Корнет
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кристапс Порзингис (нога).
«Нью-Йорк Никс» — «Шарлотт Хорнетс»
«Нью-Йорк»:
Джейлен Брансон
Микал Бриджес
О Джи Ануноби
Джош Харт
Карл-Энтони Таунс
«Шарлотт»:
Ламело Болл
Брэндон Миллер
Джош Грин
Майлз Бриджес
Ник Ричардс
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Митчелл Робинсон (голеностоп).
«Майами Хит» — «Сан-Антонио Спёрс»
«Майами»:
Терри Розир
Тайлер Хирроу
Джимми Батлер
Никола Йович
Бэм Адебайо
«Сан-Антонио»:
Крис Пол
Джулиан Шампани
Харрисон Барнс
Джереми Сохан
Виктор Вембаньяма
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Васселл (нога).
«Хьюстон Рокетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс»
«Хьюстон»:
Фред Ванвлит
Джейлен Грин
Диллон Брукс
Джабари Смит
Алперен Шенгюн
«Нью-Орлеан»:
Деджонте Мюррей
Си Джей Макколлум
Брэндон Ингрэм
Зайон Уильямсон
Даниэль Тайс
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер»
«Денвер»:
Джамал Маррей
Кристиан Браун
Майкл Портер
Аарон Гордон
Никола Йокич
«Оклахома-Сити»:
Шей Гилджес-Александер
Алекс Карузо
Джейлен Уильямс
Лугенц Дорт
Чет Холмгрен
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Юта Джаз» — «Сакраменто Кингз»
«Юта»:
Кейонте Джордж
Коллин Секстон
Лаури Маркканен
Тэйлор Хендрикс
Уокер Кесслер
«Сакраменто»:
ДеАарон Фокс
Кеон Эллис
Демар Дерозан
Киган Мюррэй
Домантас Сабонис
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз»
«Лейкерс»:
Д'Анджело Расселл
Остин Ривз
Леброн Джеймс
Руи Хатимура
Энтони Дэвис
«Голден Стэйт»:
Стефен Карри
Де'Энтони Мелтон
Жонатан Куминга
Эндрю Уиггинс
Дрэймонд Грин
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.